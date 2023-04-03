Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества

Юрист Соловьев предупредил о новом виде телефонного мошенничества с кода 977

Заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с RT предупредил о новом виде телефонного мошенничества — злоумышленники звонят через мессенджер, сообщают об одобренной заявке на оформление кредита, но предлагают перевести деньги на другой счет.

По словам Соловьева, звонок поступает с телефонного номера с кодом 977, который принадлежит региональному телефонному оператору «Мотив», работающему в Курганской и Свердловской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Под видом менеджера банка мошенник заявляет, что поданная вчера заявка на кредит одобрена. После злоумышленники просят срочно разобраться. Юрист отметил, что дальше все идет «по накатанной — номер карты, срок действия, смс на номер, CVV-код и списание всех» денежных средств.

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