В России отреагировали на атаку украинского дрона на Белоруссию

Депутат Чепа назвал провокацией атаку украинского дрона на Белоруссию

Украинские дроны атаковали территорию Белоруссии ради большей эскалации конфликта Москвы и Киева, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он заявил о неких силах, которым выгодно продолжение боевых действий между государствами.

«Провокация. Есть силы, которые хотят продолжения и раздувания этого конфликта. Возможно, эти силы хотят втянуть в этот конфликт Белоруссию. Очевидно, поэтому сразу же эта информация не ушла [в новостное поле], потому что не хотели дальнейшего очевидного раздувания», — отметил депутат.

Пограничный комитет Белоруссии сообщил о сбитом украинском беспилотнике в Гомельской области. В ведомстве рассказали, что это произошло еще в конце мая 2023 года.

Белорусские пограничники услышали звук двигателя дрона, который направлялся в тыл страны. Его уничтожили штатным вооружением, после чего сдетонировало закрепленное на летательном аппарате взрывное устройство. По факту случившегося назначена проверка.