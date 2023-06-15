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13:15, 15 июня 2023Бывший СССР

В России отреагировали на атаку украинского дрона на Белоруссию

Депутат Чепа назвал провокацией атаку украинского дрона на Белоруссию
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Украинские дроны атаковали территорию Белоруссии ради большей эскалации конфликта Москвы и Киева, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он заявил о неких силах, которым выгодно продолжение боевых действий между государствами.

«Провокация. Есть силы, которые хотят продолжения и раздувания этого конфликта. Возможно, эти силы хотят втянуть в этот конфликт Белоруссию. Очевидно, поэтому сразу же эта информация не ушла [в новостное поле], потому что не хотели дальнейшего очевидного раздувания», — отметил депутат.

Пограничный комитет Белоруссии сообщил о сбитом украинском беспилотнике в Гомельской области. В ведомстве рассказали, что это произошло еще в конце мая 2023 года.

Белорусские пограничники услышали звук двигателя дрона, который направлялся в тыл страны. Его уничтожили штатным вооружением, после чего сдетонировало закрепленное на летательном аппарате взрывное устройство. По факту случившегося назначена проверка.

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