В Белоруссии сообщили о сбитии украинского беспилотника

Погранкомитет Белоруссии сообщил о сбитии украинского беспилотника в конце мая

Пограничный комитет Белоруссии заявил о сбитии укрианского беспилотника в Гомельского области в конце мая 2023 года. Сообщение опубликовано в Telegram-канале пресс-службы ведомства.

Белорусские пограничники в Лоевском районе страны услышали звук двигателя беспилотного летательного аппарата (БПЛА), двигающегося в тыл Белоруссии, говорится в сообщении.

Для уничтожения беспилотника сотрудники применили штатное вооружение, результате чего произошла детонация элемента, закрепленного на БПЛА.

Ведомство сообщает, что по данному инциденту проводятся дальнейшие мероприятия и назначена проверка в рамках Уголовного кодекса Белоруссии.

Ранее президент республики Александр Лукашенко предсказал прекращение западной помощи Украине после контрнаступления. По словам белорусского лидера, население на Западе приходит к пониманию того, что военные действия и вложения в украинскую армию проносят ему вред.

