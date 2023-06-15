Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:06, 15 июня 2023Бывший СССР

В Белоруссии сообщили о сбитии украинского беспилотника

Погранкомитет Белоруссии сообщил о сбитии украинского беспилотника в конце мая
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Пограничный комитет Белоруссии заявил о сбитии укрианского беспилотника в Гомельского области в конце мая 2023 года. Сообщение опубликовано в Telegram-канале пресс-службы ведомства.

Белорусские пограничники в Лоевском районе страны услышали звук двигателя беспилотного летательного аппарата (БПЛА), двигающегося в тыл Белоруссии, говорится в сообщении.

Для уничтожения беспилотника сотрудники применили штатное вооружение, результате чего произошла детонация элемента, закрепленного на БПЛА.

Ведомство сообщает, что по данному инциденту проводятся дальнейшие мероприятия и назначена проверка в рамках Уголовного кодекса Белоруссии.

Ранее президент республики Александр Лукашенко предсказал прекращение западной помощи Украине после контрнаступления. По словам белорусского лидера, население на Западе приходит к пониманию того, что военные действия и вложения в украинскую армию проносят ему вред.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости
    Делимханов заявил о выполнении «Ахматом» задач в Белгородской области
    Бывший футболист «Анжи» рассказал о возмутившем его жену кавказском обычае
    Власти Кирова опровергли массовый выкуп недвижимости у горожан
    Вайкуле порассуждала о сносе советских памятников в Латвии
    Власти России пообещали опережающий ожидания рост ВВП
    Жительница Крыма описала момент детонации беспилотника
    Эстония призовет НАТО повысить нижнюю границу военных расходов
    В экологию России вложат сотни миллиардов рублей
    Создан «карманный» биопринтер для восстановления тканей
    В Белоруссии сообщили о сбитии украинского беспилотника
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.