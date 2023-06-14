Лукашенко предсказал сворачивание западной помощи Киеву
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предсказал сворачивание западной помощи Киеву после контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает РИА Новости.
Белорусский лидер указывает на непростую ситуацию в Европе и экономические войны Украины с Польшей и другими странами. Президент также считает, что население на Западе приходит к пониманию того, что военные действия и вложения в украинскую армию проносят ему вред.
Кроме того Лукашенко привел в пример многотысячные митинги поляков, которые не хотят начала третьей мировой войны из-за поддержки Украины. «А то, что Америка уже почувствует, что такое война – это сто процентов. Это того стоит?.. Нет, это того не стоит. Они уже начинают это понимать», — заключил президент Белоруссии.
Ранее белорусский лидер назвал Дональда Трампа своим фаворитом на грядущих в 2024 году президентских выборах в США, а также выразил надежду, что он «за сутки сможет остановить натовскую машину».