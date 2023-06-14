Лукашенко заявил, что после провала контрнаступления Запад начнет сворачивать помощь Киеву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предсказал сворачивание западной помощи Киеву после контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает РИА Новости.

Белорусский лидер указывает на непростую ситуацию в Европе и экономические войны Украины с Польшей и другими странами. Президент также считает, что население на Западе приходит к пониманию того, что военные действия и вложения в украинскую армию проносят ему вред.

Кроме того Лукашенко привел в пример многотысячные митинги поляков, которые не хотят начала третьей мировой войны из-за поддержки Украины. «А то, что Америка уже почувствует, что такое война – это сто процентов. Это того стоит?.. Нет, это того не стоит. Они уже начинают это понимать», — заключил президент Белоруссии.

Ранее белорусский лидер назвал Дональда Трампа своим фаворитом на грядущих в 2024 году президентских выборах в США, а также выразил надежду, что он «за сутки сможет остановить натовскую машину».

