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19:31, 14 июня 2023Бывший СССР

Лукашенко предсказал сворачивание западной помощи Киеву

Лукашенко заявил, что после провала контрнаступления Запад начнет сворачивать помощь Киеву
СюжетЗасуха в Казахстане

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предсказал сворачивание западной помощи Киеву после контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает РИА Новости.

Белорусский лидер указывает на непростую ситуацию в Европе и экономические войны Украины с Польшей и другими странами. Президент также считает, что население на Западе приходит к пониманию того, что военные действия и вложения в украинскую армию проносят ему вред.

Кроме того Лукашенко привел в пример многотысячные митинги поляков, которые не хотят начала третьей мировой войны из-за поддержки Украины. «А то, что Америка уже почувствует, что такое война – это сто процентов. Это того стоит?.. Нет, это того не стоит. Они уже начинают это понимать», — заключил президент Белоруссии.

Ранее белорусский лидер назвал Дональда Трампа своим фаворитом на грядущих в 2024 году президентских выборах в США, а также выразил надежду, что он «за сутки сможет остановить натовскую машину».

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