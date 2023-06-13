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13:12, 13 июня 2023Бывший СССР

Лукашенко назвал своего фаворита на выборах президента США

Глава Белоруссии Лукашенко заявил, что будет болеть за Трампа на выборах президента США

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Дональда Трампа своим фаворитом на грядущих в 2024 году выборах президента США. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Беларусь.

«Будем за него болеть, чтобы он пришел к власти и за сутки остановил эту натовскую машину, которая сегодня воюет против России», — сказал Лукашенко.

При этом он отметил, что принципиального значения, кто выиграет избирательную гонку, не имеет. По его словам, действующий глава США Джозеф Байден не самостоятельно принимает решения, за это ответственны другие люди.

Ранее Лукашенко оценил вероятность применения российского ядерного оружия в ответ на агрессию, направленную против республики.

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    Алевтина Запольская
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