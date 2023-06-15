Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:01, 15 июня 2023Путешествия

Россиян предупредили о надвигающейся на Крым опасности

ГУ МЧС России по Крыму: на полуострове объявили штормовое предупреждение на 15 июня
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Власти Крыма объявили штормовое предупреждение на четверг, 15 июня. О надвигающейся на курорты полуострова опасности россиян предупредили на сайте ГУ МЧС России по региону.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в центральных, восточных и северных районах полуострова ожидаются сильные дожди и грозы.

Материалы по теме:
«Фотографии часто расходятся с реальностью» Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
«Фотографии часто расходятся с реальностью»Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
7 июля 2020
«Люди плакали от красоты» Вино, дельфины и утерянное золото: зачем россиянам на самом деле ехать в Крым?
«Люди плакали от красоты»Вино, дельфины и утерянное золото: зачем россиянам на самом деле ехать в Крым?
17 июня 2020

Спасатели отмечают, что в подобных условиях высока вероятность увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушения транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, а также возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Более того, возможны подтопления территорий.

«Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива, — говорится в сообщении. — Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни».

Ранее в июне россиянам назвали самые востребованные отели высокого уровня в Крыму. В топ-5 отелей для богачей, которые бронируют чаще всего, попали четырехзвездочные Yalta Intourist, Palmira Palace и Foros Wellness & Park, а также пятизвездочные Riviera Sunrise Resort & SPA и бутик-отель «Вилла Елена».

Что думаешь? Оцени!
    Фариза Бацазова
    Обсудить
    Последние новости
    Оценен ущерб от разрушения Каховской ГЭС
    Озвучена опасность дефицита витамина D для беременных
    Партия «Шор» объявила бойкот заседания парламента Молдавии
    Бывший прапорщик взял жену в сексуальное рабство ради выплаты ипотеки
    Полная блогерша показала тело в купальнике и восхитила подписчиков
    Минобороны Великобритании показало беспилотники для передачи Украине
    Власти Херсонской области назвали число эвакуированных из зоны подтопления
    Жительница Осетии пожаловалась на слежку бывшего мужа и побои на глазах у детей
    Россиян предупредили о надвигающейся на Крым опасности
    Американские сенаторы написали письмо арестованному в России Гершковичу
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.