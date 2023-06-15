Россиян предупредили о надвигающейся на Крым опасности

ГУ МЧС России по Крыму: на полуострове объявили штормовое предупреждение на 15 июня

Власти Крыма объявили штормовое предупреждение на четверг, 15 июня. О надвигающейся на курорты полуострова опасности россиян предупредили на сайте ГУ МЧС России по региону.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в центральных, восточных и северных районах полуострова ожидаются сильные дожди и грозы.

Спасатели отмечают, что в подобных условиях высока вероятность увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушения транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, а также возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Более того, возможны подтопления территорий.

«Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива, — говорится в сообщении. — Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни».

Ранее в июне россиянам назвали самые востребованные отели высокого уровня в Крыму. В топ-5 отелей для богачей, которые бронируют чаще всего, попали четырехзвездочные Yalta Intourist, Palmira Palace и Foros Wellness & Park, а также пятизвездочные Riviera Sunrise Resort & SPA и бутик-отель «Вилла Елена».

