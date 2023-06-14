Названы самые востребованные отели для богачей в Крыму

АТОР: чаще всего в Крыму бронируют отели высокого уровня Yalta Intourist и Palmira Palace

Россиянам назвали самые востребованные отели высокого уровня в Крыму. Список опубликован на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В топ-5 отелей для богачей, которые бронируют чаще всего, входят четырехзвездочные Yalta Intourist, Palmira Palace и Foros Wellness & Park и пятизвездочные Riviera Sunrise Resort & SPA и бутик-отель «Вилла Елена».

По данным туроператоров, недельный отдых в Yalta Intourist будет стоить от 65 тысяч рублей на двоих. Провести семь дней в Palmira Palace можно за 86 тысяч рублей на двоих. А недельный тур в Riviera Sunrise Resort & SPA обойдется от 69 тысяч рублей на двоих. Все цены указаны без учета стоимости проезда, отмечают эксперты туристической отрасли.

В сообщении АТОР также говорится, что крымские отели высокого уровня, в отличие от краснодарских, не стали повышать цены на летний сезон 2023 года. «Цены остаются на уровне прошлого года, а в некоторых случаях и на пять-семь процентов ниже, чем в сезоне-2022», — рассказали в компании «Мультитур».

Туроператоры прогнозируют, что в среднем проживание в четырех- и пятизвездочных отелях в Крыму будет на 15-20 процентов дешевле, чем на курортах Краснодарского края.

Ранее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что стоимость отдыха в республике летом в 2023 году снизилась на 30 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. По его словам, неделя пребывания на двоих в отеле уровня «три звезды» с питанием завтрак-ужин может обойтись в пределах 36 тысяч рублей.