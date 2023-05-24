Стало известно о существенном снижении цен на отдых в Крыму

Министр курортов и туризма Крыма: цены на отдых в республике снизились на 30 процентов

Стоимость отдыха в Крыму летом в 2023 году снизились на 30 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. О существенном падении цен заявил министр курортов и туризма республику Вадим Волченко, его слова приводит РИА Новости.

Так, стало известно, что Крым стал единственным отечественным курортом, который значительно снизил цены в этом году. «По отношению к прошлым годам — это 25-30 процентов, — пояснил глава ведомства. — Действительно, в Крыму сейчас отдыхать очень выгодно».

В частности, по словам Волченко, за проживание в местном трехзвездочном отеле на завтраках россиянам придется заплатить от 3,5 тысячи рублей, в четырехзвездочном — от 4,5 тысячи рублей. «Неделя пребывания на двоих в отеле уровня "три звезды", питание завтрак-ужин, может обойтись в пределах 36 тысяч рублей», — добавил он.

Ранее в мае сообщалось, что десятидневный отдых в Сочи летом обойдется российским туристам в среднем в 55-60 тысяч рублей, за турпакет в Крым на аналогичный период россиянам придется заплатить 35-40 тысяч рублей. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.