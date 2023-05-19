Стала известна средняя стоимость летнего отдыха в Сочи и Крыму

АТОР: летний отдых в Сочи обойдется россиянам примерно в 55-60 тысяч рублей

Десятидневный отдых в Сочи летом обойдется российским туристам в среднем в 55-60 тысяч рублей, за турпакет в Крым на аналогичный период россиянам придется заплатить 35-40 тысяч рублей. Об этом стало известно из разговора NEWS.ru с вице-президентом Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергеем Ромашкиным.

Эксперт разъяснил, что стоимость летней путевки на десять дней в Сочи с размещением в трех- или четырехзвездочном отеле начинается от 40 тысяч рублей на человека, а перелет из Москвы в черноморский курортный город и обратно будет стоить примерно 15 тысяч рублей.

Специалист также отметил, что в Крыму сейчас продается только гостиничный отдых, поскольку аэропорт в регионе не функционирует. «Десять дней отдыха в отеле три-четыре звезды с двухразовыми питанием обойдутся взрослому путешественнику в 35-40 тысяч рублей, — подчеркнул Ромашкин. — Плюс билеты из Москвы в плацкарте в одну сторону — от 2,5 тысячи рублей. Или в купе — от 5,5 тысячи рублей».

Вице-президент АТОР заявил, что отдых в крымских отелях будет дешевле на 4-5 процентов в сравнении с летом 2022 года. «Отельеры пытаются привлечь туристов, напуганных обстановкой в регионе, — добавил он. — Из-за этого в Сочи, конкуренте Крыма, отдых по турпутевкам подорожал сразу на 15 процентов».

Ранее сообщалось, что многие отели Крыма заметно снизили цены на лето в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Подобное решение крымские отельеры приняли для привлечения туристов.