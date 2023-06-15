Стало известно о провальной операции десантников ВСУ

«Архангел спецназа Z» рассказал о неудачной попытке десанта ВСУ переправиться через Днепр

Утром 15 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли провальную операцию — на четырех катерах десантники попытались высадиться на левом берегу Днепра. Об этом сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа Z».

Украинский десант попытался переправиться через Днепр в районе Голой Пристани Херсонской области. Всего в операции задействовали около 40 военнослужащих.

Российской армии удалось потопить один катер, который должен был отвлекать на себя огонь. Остальные три вернулись на противоположный берег. Канал уточнил, что отбить попытку высадки десанта удалось благодаря аэроразведке.

Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник оценил возможность контрнаступления ВСУ на территорию ЛНР. По его мнению, пока никаких признаков попытки атаковать республику не наблюдается.