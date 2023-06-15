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12:16, 15 июня 2023Бывший СССР

Возможность контрнаступления ВСУ на территорию ЛНР оценили

Глава ЛНР Пасечник заявил, что ВСУ не начинали контрнаступление в направлении Луганска
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Пока ничего не указывает на возможность начала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии соприкосновения в ЛНР. Об этом рассказал в интервью РИА Новости врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

Он оценил возможность серьезной активизации боев на территории республики в ближайшие дни как малую. При этом чиновник признал, что общая обстановка на фронте остается напряженной.

«Помимо того что на сегодняшний день противник стал применять новые тактические ракеты дальнего действия Storm Shadow, которые им любезно поставлены коллективным Западом для того, чтобы наносить удары по нашей территории, ничто об этом особо не говорит. Во всяком случае, из тех докладов, которые я получаю», — заявил Пасечник.

Ранее стало известно о мощных взрывах в Луганске недалеко от местного авторынка. Над землей начали подниматься клубы черного дыма, параллельно с этим активизировалась работа российских систем ПВО.

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    Алевтина Запольская
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