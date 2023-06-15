Возможность контрнаступления ВСУ на территорию ЛНР оценили

Глава ЛНР Пасечник заявил, что ВСУ не начинали контрнаступление в направлении Луганска

Пока ничего не указывает на возможность начала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии соприкосновения в ЛНР. Об этом рассказал в интервью РИА Новости врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

Он оценил возможность серьезной активизации боев на территории республики в ближайшие дни как малую. При этом чиновник признал, что общая обстановка на фронте остается напряженной.

«Помимо того что на сегодняшний день противник стал применять новые тактические ракеты дальнего действия Storm Shadow, которые им любезно поставлены коллективным Западом для того, чтобы наносить удары по нашей территории, ничто об этом особо не говорит. Во всяком случае, из тех докладов, которые я получаю», — заявил Пасечник.

Ранее стало известно о мощных взрывах в Луганске недалеко от местного авторынка. Над землей начали подниматься клубы черного дыма, параллельно с этим активизировалась работа российских систем ПВО.