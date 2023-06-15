На Украине сообщили о взрывах в Днепропетровской области

ТСН сообщил о взрывах в Днепропетровской области Украины

В Днепропетровской области Украины прогремели взрывы, об этом сообщает телеканал ТСН.

Отмечается, что взрывы прозвучали на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. По предварительной информации, сработали системы противовоздушной обороны.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в настоящее время в Днепропетровской, Сумской, Полтавской областях, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Ранее власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории страны. Первый сигнал прозвучал в Киеве в 23:41, после чего в течение нескольких минут охватил все украинские регионы.

