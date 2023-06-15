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00:02, 15 июня 2023Бывший СССР

По всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории страны
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Globallookpress.com

Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории страны, об этом свидетельствует информация онлайн-карты министерства цифровой трансформации.

По ее данным, первый сигнал прозвучал в Киеве в 23:41, после чего в течение нескольких минут охватил все украинские регионы.

Губернаторы Днепропетровской и Харьковской областей Сергей Лысак и Олег Синегубов призвали сограждан не игнорировать воздушную тревогу, передает «Страна.ua».

Утром 13 июня сообщалось о взрывах в Днепропетровской области. Уточнялось, что сработали системы противовоздушной обороны. В ночь на 13 июня воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. В ряде украинских городов прозвучали взрывы. Среди них оказался и Киев — СМИ сообщили о серии детонаций на левом берегу столицы.

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    Марина Совина
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