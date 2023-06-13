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04:15, 13 июня 2023Бывший СССР

Стало известно о серии взрывов в Киеве

«Зеркало недели»: серия взрывов произошла в Киеве

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Серия взрывов произошла в Киеве. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели» в своем Telegram.

«Киевская область. Внимание! Ракетная опасность! Силы ПВО уже работают!» — говорится в сообщении. По всей территории страны объявлена воздушная тревога.

Ранее Telegram-канал «Военкоры русской весны» сообщал, что стратегические бомбардировщики Ту-95МС наносят удар по Украине из Каспийского моря.

6 июня после объявления воздушной тревоги в Киеве и Киевской области прогремели взрывы, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко уточнил, что упали обломки боеприпаса в Деснянском районе, были частично повреждены линии электропередач и выбиты окна магазина.

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    Марина Совина
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