Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:44, 6 июня 2023Бывший СССР

На Украине сообщили о взрывах в Киеве и области после воздушной тревоги

Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах в Киеве и области после объявления воздушной тревоги

Фото: Pixabay

В Киеве и Киевской области после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы, об этом сообщил в Telegram-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко.

По его словам, в городе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram-канале уточнил, что в Деснянском районе упали обломки боеприпаса, были частично повреждены линии электропередач и выбиты окна магазина. Информация о пострадавших отсутствует.

Материалы по теме:
Минобороны сообщило о срыве крупномасштабного наступления ВСУ. Где Украина попыталась прорвать российскую оборону?
Минобороны сообщило о срыве крупномасштабного наступления ВСУ.Где Украина попыталась прорвать российскую оборону?
5 июня 2023
Украина заявила о начале контрнаступления. Где ВСУ нанесут основной удар и как российские войска готовятся его отражать?
Украина заявила о начале контрнаступления.Где ВСУ нанесут основной удар и как российские войска готовятся его отражать?
5 июня 2023

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, тревогу также объявляли в Черниговской, Сумской, Полтавской, Одесской, Николаевской областях.

Издание «Зеркало недели» в Telegram-канале также писало о взрывах в Житомирской области. Также сообщалось о работе ПВО в Днепропетровске и области.

Вечером 5 июня в городе Балаклея Харьковской области прогремели взрывы. Информацию о взрывах подтверждают местные власти.

4 июня стало известно о взрывах в Харькове. В это время во всем регионе была объявлена воздушная тревога.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    В Минобороны заявили, что ВСУ продолжили наступление на южнодонецком направлении. Чем ответили российские войска?
    На западе России сформируют новую воздушную армию для защиты от НАТО
    На Украине сообщили о взрывах в Киеве и области после воздушной тревоги
    «Беляж» и «перажок с картошкой» в столичном кафе разозлили пользователей сети
    Военный союз Южной Кореи и США получил «ядерную основу»
    Названы особенности установки разминирования «Метеорит»
    Описано будущее российского рынка энергоносителей
    Российские артиллеристы рассказали о блокировании подвоза боеприпасов для ВСУ
    В ЕК испугались возможной победы пророссийских сил в Австрии и Словакии
    В Новой Каховке опровергли данные о подрыве Каховской ГЭС украинскими войсками
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.