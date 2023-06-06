На Украине сообщили о взрывах в Киеве и области после воздушной тревоги

Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах в Киеве и области после объявления воздушной тревоги

В Киеве и Киевской области после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы, об этом сообщил в Telegram-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко.

По его словам, в городе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram-канале уточнил, что в Деснянском районе упали обломки боеприпаса, были частично повреждены линии электропередач и выбиты окна магазина. Информация о пострадавших отсутствует.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, тревогу также объявляли в Черниговской, Сумской, Полтавской, Одесской, Николаевской областях.

Издание «Зеркало недели» в Telegram-канале также писало о взрывах в Житомирской области. Также сообщалось о работе ПВО в Днепропетровске и области.

Вечером 5 июня в городе Балаклея Харьковской области прогремели взрывы. Информацию о взрывах подтверждают местные власти.

4 июня стало известно о взрывах в Харькове. В это время во всем регионе была объявлена воздушная тревога.

