В Харькове произошли взрывы

Klymenko Time сообщило о взрывах в Харькове, в области объявлена воздушная тревога

Взрывы произошли в Харькове вечером в воскресенье, 4 июня. Об этом сообщило украинское издание Klymenko Time в Telegram-канале.

Других подробностей не приводится. По данным издания, в Харьковской области в настоящее время объявлена воздушная тревога.

Ранее 4 июня в Днепропетровской, Полтавской областях Украины, а также и подконтрольной Киеву части Запорожской области была объявлена воздушная тревога.

3 июня также сообщалось о взрывах в Харькове. Ночью 2 июня в Киеве произошел мощный взрыв. По словам очевидца, дым виден был на севере города и поднимался в сторону Вышгорода. До этого президент Украины Владимир Зеленский распорядился проверить бомбоубежища по всей стране.