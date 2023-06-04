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22:30, 4 июня 2023Бывший СССР

В Харькове произошли взрывы

Klymenko Time сообщило о взрывах в Харькове, в области объявлена воздушная тревога

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Взрывы произошли в Харькове вечером в воскресенье, 4 июня. Об этом сообщило украинское издание Klymenko Time в Telegram-канале.

Других подробностей не приводится. По данным издания, в Харьковской области в настоящее время объявлена воздушная тревога.

Ранее 4 июня в Днепропетровской, Полтавской областях Украины, а также и подконтрольной Киеву части Запорожской области была объявлена воздушная тревога.

3 июня также сообщалось о взрывах в Харькове. Ночью 2 июня в Киеве произошел мощный взрыв. По словам очевидца, дым виден был на севере города и поднимался в сторону Вышгорода. До этого президент Украины Владимир Зеленский распорядился проверить бомбоубежища по всей стране.

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    Марина Совина
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