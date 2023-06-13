В Днепропетровской области после воздушной тревоги прозвучали взрывы

ТСН: в Днепропетровской области Украины после воздушной тревоги прогремели взрывы

В Днепропетровской области прозвучали взрывы. Об этом сообщает ТСН.

Также сообщается о работе систем противовоздушной обороны. Ранее в регионе была повторно объявлена воздушная тревога.

В ночь на 13 июня воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. В ряде украинских городов прозвучали взрывы. Среди них оказался и Киев — СМИ сообщили о серии разрывов на левом берегу столицы.

После этого бывший мэр Кривого Рога Юрий Вилкул заявил о разрушении промышленных предприятий в городе после взрывов.