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09:02, 13 июня 2023Бывший СССР

В Днепропетровской области после воздушной тревоги прозвучали взрывы

ТСН: в Днепропетровской области Украины после воздушной тревоги прогремели взрывы
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Reuters

В Днепропетровской области прозвучали взрывы. Об этом сообщает ТСН.

Также сообщается о работе систем противовоздушной обороны. Ранее в регионе была повторно объявлена воздушная тревога.

В ночь на 13 июня воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. В ряде украинских городов прозвучали взрывы. Среди них оказался и Киев — СМИ сообщили о серии разрывов на левом берегу столицы.

После этого бывший мэр Кривого Рога Юрий Вилкул заявил о разрушении промышленных предприятий в городе после взрывов.

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    Марина Совина
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