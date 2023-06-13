В ряде областей Украины вновь объявили воздушную тревогу

В ряде областей Украины снова объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога снова объявлена в ряде областей Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации страны.

С 06:12 утра вторника, 13 июня, тревога была объявлена в Днепропетровской, Николаевской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Одесской областях, в подконтрольных Киеву частях Херсонской, Запорожской областей и Донецкой народной республике (ДНР).

По данным на 6:50, воздушная тревога также объявлена в Черкасской и Кировоградской областях.

В ночь на 13 июня воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. В ряде украинских городов прозвучали взрывы. Среди них оказался и Киев — СМИ сообщили о серии разрывов на левом берегу столицы. В городе работает система противовоздушной обороны (ПВО).

