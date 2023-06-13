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06:54, 13 июня 2023Бывший СССР

В ряде областей Украины вновь объявили воздушную тревогу

В ряде областей Украины снова объявили воздушную тревогу
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Воздушная тревога снова объявлена в ряде областей Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации страны.

С 06:12 утра вторника, 13 июня, тревога была объявлена в Днепропетровской, Николаевской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Одесской областях, в подконтрольных Киеву частях Херсонской, Запорожской областей и Донецкой народной республике (ДНР).

По данным на 6:50, воздушная тревога также объявлена в Черкасской и Кировоградской областях.

В ночь на 13 июня воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. В ряде украинских городов прозвучали взрывы. Среди них оказался и Киев — СМИ сообщили о серии разрывов на левом берегу столицы. В городе работает система противовоздушной обороны (ПВО).

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    Марина Совина
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