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16:34, 15 июня 2023Путешествия

Россиянка описала досмотр в аэропорту Египта словами «мне было как-то гадко»

Россиянка рассказала о «неприятном ощупывании» на досмотре в аэропорту Шарм-эль-Шейха
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Jaromir Chalabala / Shutterstock / Fotodom

Россиянка побывала в Египте и рассказала, что на досмотре в аэропорту Шарм-эль-Шейха ее «неприятно ощупывали». Своими впечатлениями от поездки девушка поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Как пишет автор публикации, перед вылетом туристы вынуждены проходить четырехуровневую проверку. На первом этапе багаж и верхнюю одежду «прогоняют» по ленте через досмотр. Затем пассажир проходит рамки металлодетектора, после чего его инспектируют на предмет запрещенных к провозу вещей. «У тебя руками проходят по всем частям тела. Скажу честно, мне было как-то гадко. Ну, что делать... терпим, чтобы не нарваться на более серьезный досмотр», — такими словами описала свой опыт россиянка.

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Третий этап, по словам туристки, полностью повторяет второй, но там еще могут вручную досмотреть вещи. Кроме того, всех путешественников из России приглашают к агрегату, на котором делают анализ на пороховые остатки.

Четвертый этап пассажиры проходят уже перед самой посадкой — у них проверяют личные вещи. «У женщин досматривала женщина, у мужчин — мужчина. Очень тщательное прощупывание сумок. После этого выборочно опять снимали смывы на пороховые остатки. И ты, уже изрядно устав, безумно стремясь домой, отправляешься на посадку, где тебя опять перехватывают и напоследок еще раз проходятся металлоискателем», — пожаловалась российская туристка.

Ранее российская туристка поехала в отель Jolie Ville Golf Resort египетского Шарм-эш-Шейха и описала отдых фразой «окна как в бункере». Она рассказала, что главный минус пятизвездочной гостиницы — номера. По ее словам, они старые, темные и неуютные.

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    Марина Черняк
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