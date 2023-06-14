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05:30, 14 июня 2023Путешествия

Россиянка поехала в отель Египта и описала отдых фразой «окна как в бункере»

Россиянка поехала в отель Египта и пожаловалась на старые и темные номера

Фото: Unsplash

Российская туристка поехала в отель Jolie Ville Golf Resort египетского Шарм-эш-Шейха и описала отдых фразой «окна как в бункере». Своими впечатлениями от поездки девушка поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что главный минус пятизвездочной гостиницы — номера. По ее словам, они старые, темные и неуютные. «Не грязные, но планировка просто ужасная, — пожаловалась россиянка. — Нам еще достался номер с видом на внутренний двор: там грязь, запах сырости, на балкон выйти невозможно, окно открыть тоже, во дворе очень много комаров, а москитных сеток в отеле нет».

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При этом читательница портала похвалилась чистым морем и отличным пляжем. «С маской у берега можно увидеть мурен, скатов, черепах, косяки ярких мелких рыбешек, — добавила она. — Все пляжные принадлежности бесплатные, вход в воду с понтона: две лестницы, никаких очередей. За порядком следят, с одной стороны спуск, с другой — подъем».

Более того, туристка подчеркнула, что сам отель тихий и спокойный. Больше всего он подойдет семейным парам и людям, «которые не любят тусовки». Также в гостинице качественное питание. «Много морепродуктов, очень вкусные фрукты, клубника и манго в изобилии и во всех видах, — пояснила она. — Фреши и импортный алкоголь за дополнительную плату».

Ранее в июне российский турист отдохнул в четырехзвездочном отеле египетского Шарм-эш-Шейха Ghazala Gardens и рассказал об отношении персонала к русским. Мужчина заявил об отсутствии негатива к отечественным путешественникам. Он подчеркнул, что в целом работники гостиницы очень дружелюбные.

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    Фариза Бацазова
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