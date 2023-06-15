Российские производители электроники пожаловались на ненужность своей продукции

«Ъ»: производители электроники в РФ просят защиты от конкуренции с иностранными товарами

Производство электроники в России страдает от конкуренции с иностранными товарами, в том числе никому не нужными оказываются отечественные принтеры, клавиатуры, печатная техника. Об этом говорится в письме гендиректора «Бештау Электроникс» (выпускает моноблоки, мониторы, клавиатуры и другую периферию) Варктеса Галустяна замглавы Минпромторга Василию Шпаку, на которое ссылается «Коммерсантъ».

Топ-менеджер указал, что в реестр отечественной электроники, который ведет министерство, попадают автоматизированные рабочие места (АРМ), где российскими являются только моноблоки. Из-за этого местные производители не могут в полной мере воспользоваться предлагаемыми правительством мерами поддержки и теряют средства, вложенные в инвестиции.

По мнению Галустяна, требования по определению отечественности АРМ надо ужесточать, чтобы создать спрос на выпущенную в России продукцию. Глава «Бештау Электроникс» подчеркнул, что на проблему активно жалуются в «отраслевых чатах».

Соучредитель компании Олег Осипов подтвердил, что предлагаемые изменения, на его взгляд, поспособствуют появлению в России производств своей периферии, мониторов, печатной техники бесперебойных блоков питания и многого другого. В пресс-службе Минпромторга указали, что концептуально поддерживают подход, но он требует проработки.

Источник в российском производителе электроники назвал предложение преждевременным, потому что в настоящее время в реестре почти нет российских мониторов, мышей, клавиатур и других частей АРМ. Другой собеседник издания напомнил, что в последние три года регулирование в сфере электроники радикально меняли уже три раза. Из-за этого планировать бизнес становится все труднее, а рискованность значительных инвестиций возрастает.

Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов и гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин заявили о необходимости поднять утильсбор на автомобили, потому что российские производители в нынешних условиях не могут конкурировать с иномарками. По их оценкам, зарубежные компании, в первую очередь китайские, имеют возможности для более дешевого производства, а средства, которые с них соберут, следует расходовать в интересах российских производителей.