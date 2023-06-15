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17:06, 15 июня 2023Мир

В Венгрии возмутились отсутствием серьезного расследования по «Северным потокам»

Глава МИД Венгрии возмутился отсутствием серьезного расследования по «Северным потокам»
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: The Swedish Coast Guard / Xinhua / Globallookpress.com

Отсутствие серьезного расследования подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» вызывает возмущение. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает ТАСС.

«Террористическая атака на критическую инфраструктуру Европы вызывает возмущение, когда мы говорим о "Северном потоке"», — отметил дипломат.

Глава венгерского внешнеполитического ведомства отметил необходимость обеспечения безопасности газопровода «Турецкий поток», поскольку он обеспечивает надежные поставки газа, остановка которых повлечет «беду, которой хотелось бы избежать».

Ранее прокурор Матс Юнгквист, ведущий дело «Северных потоков» в Швеции, заявил о скором завершении расследования подрыва. Он сообщил, что расследование приближается к финальной стадии и осенью прокуратура сможет занять позицию по вопросу обвинения.

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    Семен Александров
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