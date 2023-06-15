Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:37, 15 июня 2023Россия

Разведчик рассказал об оставленном ВСУ оружии НАТО

Разведчик Кара: украинские диверсанты бросили в Белгородской области много оружия НАТО
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Разведчик с позывным «Кара» заявил, что российские военные находят много оружия НАТО после отхода украинской диверсионно-разведывательной группы из Новой Таволжанки Белгородской области. Об этом пишет РИА Новости.

Военный рассказал об оставленном украинскими военными оружии НАТО и подчеркнул, что вместе с сослуживцами они видели очень много брошенных боеприпасов иностранного производства.

«Нам показалось странным, что лежало много желтых повязок. Оружие и боеприпасы иностранного производства находят в частных домах, где украинские диверсанты устраивали свои засады и вели огонь по военнослужащим РФ», — отметил он.

Разведчики показали пулеметную ленту калибра 5,56 миллиметра, которую используют войска НАТО, выстрел осколочный гранатометный (ВОГ) многозарядного подствольного гранатомета и пенал для переноса в подсумке.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    В российском городе объяснили похожий на взрыв громкий звук
    Разведчик рассказал об оставленном ВСУ оружии НАТО
    В Польше испугались мировой войны из-за США
    В Госдуме заявили о позорном провале контрнаступления ВСУ
    Раскрыты подробности задымления в здании Общественной палаты в Москве
    Аналитик допустил расправу над Зеленским в случае поражения Украины
    В России издадут отражающий причины проведения СВО учебник для школьников
    Стало известно о трех взрывах в Харькове
    Российские военные заявили об обстрелах ВСУ тыловых районов в Запорожье
    Путин отказался связать случаи туберкулеза в зоне Каховской ГЭС с наводнением
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.