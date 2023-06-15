Разведчик Кара: украинские диверсанты бросили в Белгородской области много оружия НАТО

Разведчик с позывным «Кара» заявил, что российские военные находят много оружия НАТО после отхода украинской диверсионно-разведывательной группы из Новой Таволжанки Белгородской области. Об этом пишет РИА Новости.

Военный рассказал об оставленном украинскими военными оружии НАТО и подчеркнул, что вместе с сослуживцами они видели очень много брошенных боеприпасов иностранного производства.

«Нам показалось странным, что лежало много желтых повязок. Оружие и боеприпасы иностранного производства находят в частных домах, где украинские диверсанты устраивали свои засады и вели огонь по военнослужащим РФ», — отметил он.

Разведчики показали пулеметную ленту калибра 5,56 миллиметра, которую используют войска НАТО, выстрел осколочный гранатометный (ВОГ) многозарядного подствольного гранатомета и пенал для переноса в подсумке.