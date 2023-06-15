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01:12, 15 июня 2023Мир

Во Франции рассказал о неприятном сюрпризе Украине от России

Французский генерал Кемпф назвал уничтожение западной техники неприятным сюрпризом для ВСУ

Фото: Jo Yong-Hak / Reuters

Научный сотрудник в Фонде стратегических исследований генерал Оливье Кемпф заявил, что Киев не рассчитывал терять технику, поставленную западными странами. Его слова приводит Figaro.

«Я не уверен, что у Запада есть что посылать [Украине]. Да и нынешние потери стали плохим сюрпризом. Все идет не так, как задумал Запад. Не по западному плану», — рассказал генерал из Франции.

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Кемпф назвал уничтожение западной техники неприятным сюрпризом для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и отметил, что существенное количество танков Leopard и бронемашин Bradley уже выведены из строя. Отремонтировать их не так просто, как и найти мастерские и специалистов в боевых условиях. Киев также не ожидал, что первая линия обороны России будет неприступной.

«Оказалось, что россияне решили жестко защищать даже первые свои укрепления. Мы столкнулись не с легким защитным занавесом, а с настоящей первой линией обороны», — подчеркнул он.

13 июня Минобороны России сообщило о захвате на запорожском направлении Leopard 2 и M2 Bradley, поставленных Украине западными странами. «Теперь это наши трофеи», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

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    Марина Совина
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