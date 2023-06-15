Невеста не пригласила знакомую на свадьбу и потребовала у нее денег на подарок

Невеста потребовала денег у не приглашенной на свадьбу знакомой и вызвала гнев в соцсетях

Пользовательница Reddit из Великобритании поделилась историей, как она получила от школьной знакомой сообщение о грядущей свадьбе. Ее не пригласили, но потребовали перевести деньги на счет молодоженов в качестве подарка.

Женщина, история которой вызвала гнев пользователей соцсетей, подчеркнула, что не виделась и не общалась с отправительницей сообщения более десяти лет. Даже в школе они были не подругами, а просто знакомыми. Последнее сообщение, которое она видела от этой знакомой до этого момента, было фотографией из отпуска, снятой в 2009 году.

В новом сообщении говорилось, что автор поста не может быть приглашена на свадьбу, но молодожены приветствуют помощь в праздновании этого события. Отправительница предложила сделать пожертвование в фонд медового месяца жениха и невесты. Рекомендуемый размер пожертвования составлял 250 фунтов стерлингов (примерно 26,6 тысячи рублей), но большие суммы также приветствовались.

В ответ на это сообщение пользовательница Reddit написала молодоженам поздравление и уведомила их, что вместо денег на их медовый месяц она сделала пожертвование в благотворительный фонд от их имени.

Рассказанная ею история вызвала бурную реакцию в интернете. Многие пользователи выразили возмущение таким запросом от молодоженов. «Что не так с людьми? Я не отдам такую сумму кому-либо, с кем не знаком близко!» — написал один из них. «Что ж, это проявление их жадности», — подчеркнул автор другого комментария.

Ранее сообщалось, что житель китайской провинции Чжэцзян с помпой сделал возлюбленной предложение, для чего арендовал 300 дронов, и предложил друзьям оплатить мероприятие. Получатели сообщения, количество которых не уточняется, были поражены, так как не ожидали, что жених потребует от них денег.

