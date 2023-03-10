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21:10, 10 марта 2023Из жизни

Мужчина потребовал от друзей оплатить его помпезную помолвку

SCMP: мужчина сделал возлюбленной предложение и предложил друзьям оплатить мероприятие

Фото: Sandy Millar / Unsplash

Житель китайской провинции Чжэцзян с помпой сделал возлюбленной предложение, для чего арендовал 300 дронов, и предложил друзьям оплатить мероприятие. Об этом сообщает SCMP.

Лучшая подруга невесты опубликовала в китайских соцсетях историю о том, как жених попросил друзей помочь ему сделать предложение, а после помолвки потребовал, чтобы они оплатили затраты на ее организацию. Мужчина создал в мессенджере группу, через которую разослал друзьям запрос на оплату. Он требовал, чтобы они перевели ему по 640 юаней (6,9 тысячи рублей).

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«Вчера вы все хорошо поработали. Вот затраты на вчерашний караоке-бар. Давайте разделим счет», — написал он. Затем он отправил запрос на выплату друзьям. Получатели сообщения, количество которых не уточняется, были поражены, так как не ожидали, что жених потребует от них денег.

Лучшая подруга невесты рассказала, что мужчина попросил ее помочь приготовиться к мероприятию в конце прошлого года и спрашивал совета о выборе помолвочного кольца. Женщина рекомендовала ему использовать дроны, чтобы впечатлить избранницу, на что он согласился, и он потратил около 10 тысяч юаней (109,1 тысячи рублей). После этого жених забронировал караоке.

Подруга подчеркнула, что мужчина даже не поблагодарил ее за помощь. Женщина разозлилась, когда он заявил, что идея с дронами обошлась слишком дорого.

Пользователи в соцсетях устыдили скупого жениха. «Этот мужчина такой жмот, такая дешевка. Слава богу, чего невеста узнала правду до брака», — написал один из них. «А жену вы тоже будете делить?» — пошутил другой пользователь.

Ранее сообщалось, что жительница британского города Морпет, графство Нортумберленд, четыре раза случайно помешала возлюбленному сделать ей предложение руки и сердца. Удачной стала только пятая попытка, которую мужчина предпринял во время прогулки на пляже.

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Алиса Дмитриева
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