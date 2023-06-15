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19:56, 15 июня 2023Интернет и СМИ

В России разработают акселератор для создателей игр

В ИРИ сообщили о начале работы над акселератором для российских разработчиков игр

Фото: SeventyFour / Shutterstock / Fotodom

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) прошла сессия «Российский геймдев и тренды его развития». Об этом сообщается на сайте Института развития интернета (ИРИ), который выступил организатором мероприятия.

Темой дискуссии стало развитие российской игровой индустрии. По словам заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максима Паршина, среди отечественных игроков были панические настроения, однако отрасль смогла приспособиться к новым условиям. «Деньги на рынке есть, проекты есть, талантливые разработчики есть – все есть для того, чтобы проекты были поддержаны не только государством», — отметил он.

Помимо этого, в ходе мероприятия было анонсировано начало разработки акселератора для разработчиков игр. Необходимость создания такой инициативы объяснил генеральный директор Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игр (АПРИОРИ) Александр Михеев. По его словам, многие игры не доживают до релиза, потому что их разработчики не умеют строить бизнес.

«Мы совместно с ИРИ и Фондом развития интернет-инициатив сейчас выступили с инициативой обсудить возможность и проработать концепцию первой акселерационной программы для геймдева. Сейчас мы формируем основные критерии и задачи, потребности со стороны индустрии, чтобы в рамках этой площадки повысить уровень компетентности разработчиков, тем самым увеличить шансы на то, что у нас игры дойдут до потенциального успеха и релиза», — рассказал Михеев.

Ранее стало известно, что официальный релиз российской игры «Смута» предварительно запланирован на начало 2024 год. Суммарно на проект направили около 490 миллионов рублей.

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