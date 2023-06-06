Стала известна предварительная дата релиза российской игры «Смута»

Глава ИРИ Гореславский: официальный релиз игры «Смута» запланирован на начало 2024 года

Официальный релиз российской игры «Смута» предварительно запланирован на начало 2024 года, заявил глава Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский. Об этом пишет РБК.

По его словам, к концу 2023 года проект должен быть практически готов в той версии, «которую уже можно будет объективно использовать». Предварительно, официальный релиз выйдет в начале 2024 года. «Первый контракт был на то, чтобы построить саму механику, движок и все остальное — порядка 260 миллионов рублей. В этом году мы выделили средства уже на контент — еще в общей сложности 230 миллионов», — указал специалист. Суммарно на проект направили около 490 миллионов рублей.

Гореславский указал на то, что на данный момент речь идет о разработке игры, а не о маркетинге.

Ранее стало известно о разработке игр «Тартария» и «Смута». Игру в жанре Action-RPG о периоде Смутного времени в России создает новосибирская студия Cyberia Limited. В ней герой-одиночка — князь Милославский — выполняет квесты разного типа, прокачивая свои навыки и продвигаясь по сюжетной линии. Литературной основой проекта стал роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году».