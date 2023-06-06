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01:48, 6 июня 2023Россия

Стала известна предварительная дата релиза российской игры «Смута»

Глава ИРИ Гореславский: официальный релиз игры «Смута» запланирован на начало 2024 года

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Официальный релиз российской игры «Смута» предварительно запланирован на начало 2024 года, заявил глава Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский. Об этом пишет РБК.

По его словам, к концу 2023 года проект должен быть практически готов в той версии, «которую уже можно будет объективно использовать». Предварительно, официальный релиз выйдет в начале 2024 года. «Первый контракт был на то, чтобы построить саму механику, движок и все остальное — порядка 260 миллионов рублей. В этом году мы выделили средства уже на контент — еще в общей сложности 230 миллионов», — указал специалист. Суммарно на проект направили около 490 миллионов рублей.

Гореславский указал на то, что на данный момент речь идет о разработке игры, а не о маркетинге.

Ранее стало известно о разработке игр «Тартария» и «Смута». Игру в жанре Action-RPG о периоде Смутного времени в России создает новосибирская студия Cyberia Limited. В ней герой-одиночка — князь Милославский — выполняет квесты разного типа, прокачивая свои навыки и продвигаясь по сюжетной линии. Литературной основой проекта стал роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году».

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    Марина Совина
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