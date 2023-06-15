Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:17, 15 июня 2023Мир

США перебросили истребители на Ближний Восток из-за российской авиации

Генерал ВВС США Курилла: Пентагон перебросил в Сирию истребители F-22 из-за авиации РФ

Пентагон направил в зону ответственности Центрального командования США (CENTCOM), отвечающего в том числе за операции на Ближнем Востоке, группу истребителей пятого поколения F-22 Raptor. Американское военное ведомство объяснило это решение действиями российской авиации в регионе. Об этом говорится в пресс-релизе центрального командования Пентагона.

Курилла назвал поведение авиации РФ «небезопасным и непрофессиональным». «Их регулярное нарушение согласованных мер по деконфликтации воздушного пространства увеличивает риск эскалации или просчета», — заявил он.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Подвигина
    Обсудить
    Последние новости
    Россиянам назвали опасную для жизни дозу водки
    Стало известно об уничтожении украинского военного Ми-8 в Херсонской области
    В Чехии заявили о необходимости слежки за проживающими на Западе россиянами
    В Конгрессе назвали сумму возможной взятки семье Байдена
    Названы способы избавиться от боли при судороге в ногах
    Американские федеральные ведомства подверглись атакам хакеров
    США перебросили истребители на Ближний Восток из-за российской авиации
    Минобороны Украины заявило о фактах исчезновения гуманитарной помощи
    2023 год назвали самым жарким в истории
    Бывший советник Кучмы призвал объявить импичмент Зеленскому
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.