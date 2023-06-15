США перебросили истребители на Ближний Восток из-за российской авиации

Генерал ВВС США Курилла: Пентагон перебросил в Сирию истребители F-22 из-за авиации РФ

Пентагон направил в зону ответственности Центрального командования США (CENTCOM), отвечающего в том числе за операции на Ближнем Востоке, группу истребителей пятого поколения F-22 Raptor. Американское военное ведомство объяснило это решение действиями российской авиации в регионе. Об этом говорится в пресс-релизе центрального командования Пентагона.

Курилла назвал поведение авиации РФ «небезопасным и непрофессиональным». «Их регулярное нарушение согласованных мер по деконфликтации воздушного пространства увеличивает риск эскалации или просчета», — заявил он.