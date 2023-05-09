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01:13, 9 мая 2023Мир

США перебросили в Эстонию истребители для «сдерживания агрессии»

США перебросили в Эстонию истребители F-22 Raptor для «сдерживания агрессии»

Фото: Handout / Reuters

Американские истребители F-22 Raptor выполнили оперативное развертывание на авиабазе Эстонии Эмари «для сдерживания агрессии в регионе Балтийского моря». Об этом сообщается на сайте пресс-службы командования военно-воздушных сил Соединенных Штатов в Европе и Африке.

F-22 Raptor — многоцелевой истребитель пятого поколения. Он был разработан в Boeing, Lockheed Martin и General Dynamics. Истребитель предназначен для прикрытия войск, противодействия воздушной разведке, а также борьбы с авиацией противника.

Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что в страну прибыли истребители F-22 Raptor из США. «В Польше приземлились американские истребители F-22 Raptor. Одни из самых современных в мире самолетов будут взаимодействовать с польскими пилотами, продолжая поддержку восточного фланга альянса», — сообщил он.

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Марина Совина
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