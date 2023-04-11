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13:43, 11 апреля 2023Мир

В Польшу прибыли истребители США

Министр обороны Польши Блащак заявил, что в страну прибыли истребители F-22 Raptor из США

Фото: Chris Drzazgowsk / U.S. Air Force / Reuters

В Польшу прибыли истребители F-22 Raptor из США, об этом заявил в Twitter министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.

«В Польше приземлились американские истребители F-22 Raptor. Одни из самых современных в мире самолетов будут взаимодействовать с польскими пилотами, продолжая поддержку восточного фланга альянса», — написал политик.

Ранее власти Польши объявили создание логистического тыла восточного фланга НАТО в стране. Уточняется, что на складах в Повидзе и других регионах будут содержаться несколько тысяч единиц военного оборудования Североатлантического альянса.

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Анастасия Заикина
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