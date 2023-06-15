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21:37, 15 июня 2023Россия

Кадыров спрогнозировал скорое освобождение Марьинки

Глава Чечни Кадыров спрогнозировал скорое освобождение Марьинки в ДНР бойцами «Ахмата»
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Ministry of Culture Russia / Globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров спрогнозировал скорое освобождение Марьинки в Донецкой народной республике (ДНР) бойцами спецназа «Ахмат». Об этом он написал в Telegram.

«Бойцы спецназа «Ахмат» вопреки различным слухам, распространяемым на просторах интернета украинской стороной, уверенно контролируют ход освобождения города Марьинка ДНР. Никто никуда не ушел, не дождетесь!» — отметил он. По его словам, когда населенный пункт перейдет под контроль российской стороны, прекратятся обстрелы Петровского района Донецка, так как украинская артиллерия «просто не будет его досягать».

Помимо этого, данный шаг позволит приблизить окружение Авдеевки, добавил Кадыров. «Я очень рад, что наши отважные воины участвуют в этом благом деле», — заключил он.

Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы батальона «Запад-Ахмат» приступили к охране российской границы в Белгородской области. Они займутся противодействием украинским диверсионно-разведывательным группам, а также предотвращением их проникновения на территорию приграничного региона.

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    Марина Совина
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