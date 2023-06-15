В российском городе объяснили похожий на взрыв громкий звук

Оперштаб Кубани: похожий на взрыв звук в Краснодаре связан с выходом самолета на гиперзвук

Оперативный штаб Кубани в своем Telegram-канале объяснил громкий звук, похожий на взрыв, который услышали жители Краснодара. По его информации, он был связан с выходом самолета на гиперзвуковую скорость.

«Громкий звук (похожий на взрыв), который услышали жители Краснодара ночью 15 июня, связан с преодолением самолетом звукового барьера», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по информации Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) российского города, а также оперативных служб, в Краснодаре и близлежащих районах не зафиксировано сведений о вспышках, разрушениях или каких-либо посторонних аппаратах.

В оперштабе также уточнили, что пожар около поселка Плодородный произошел из-за возгорания мусора, он не связан с услышанным местными жителями звуком и оперативно потушен.

Ранее РИА Новости сообщало, что в центре Луганска раздался звук взрыва, предположительно, самолет перешел на сверхзвуковую скорость. Отмечается, что точные сведения о происхождении звука в настоящее время отсутствуют.

