РИА Новости: звук взрыва слышен в Луганске, предположительно, самолет перешел на сверхзвук

В центре Луганска раздался звук взрыва, предположительно, самолет перешел на сверхзвуковую скорость, об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что точные сведения о происхождении звука в настоящее время отсутствуют, однако жители города иногда слышат подобное при переходе воздушного судна на сверхзвук.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области Украины прогремели взрывы на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. По предварительной информации, сработали системы противовоздушной обороны.

15 июня власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории страны. Первый сигнал прозвучал в Киеве в 23:41, после чего в течение нескольких минут охватил все украинские регионы.