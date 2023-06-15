Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:12, 15 июня 2023Бывший СССР

В центре Луганска раздался звук взрыва

РИА Новости: звук взрыва слышен в Луганске, предположительно, самолет перешел на сверхзвук

Фото: Pixabay

В центре Луганска раздался звук взрыва, предположительно, самолет перешел на сверхзвуковую скорость, об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что точные сведения о происхождении звука в настоящее время отсутствуют, однако жители города иногда слышат подобное при переходе воздушного судна на сверхзвук.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области Украины прогремели взрывы на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. По предварительной информации, сработали системы противовоздушной обороны.

15 июня власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории страны. Первый сигнал прозвучал в Киеве в 23:41, после чего в течение нескольких минут охватил все украинские регионы.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    В США допустили мирные переговоры по Украине на своих условиях
    В России призвали добиться возвращения предпринимателей в страну
    В экстренные службы поступило сообщение о пожаре в здании Общественной палаты
    Десятки тысяч американцев и европейцев задумались о переезде в Россию
    Стало известно о загадочном послании погибшего на Украине финского наемника
    Блинкен в Китае обсудит перспективы урегулирования конфликта на Украине
    В центре Луганска раздался звук взрыва
    Во Франции рассказал о неприятном сюрпризе Украине от России
    67-летняя мать Ким Кардашьян показала фигуру в купальнике
    На Украине сообщили о взрывах в Днепропетровской области
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.