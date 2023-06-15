Песков призвал «не разбазаривать государственное добро за бесценок»

Песков: идея приватизации всегда на повестке дня и широко поддерживается в правительстве

Идея проведения новой приватизации в России широко поддерживается в экономическом блоке правительства и сейчас постоянно находится на повестке дня, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Спикер Кремля отметил, что механизм приватизации хорошо работает в большинстве отраслей, но в рамках ее проведения важно «не разбазаривать государственное добро за бесценок». Кроме того, Песков подчеркнул, что при попадании в частные руки госпредприятия должны становиться более прибыльными и эффективными, а также создавать новые рабочие места.

Ранее в ходе своего выступления на ПМЭФ глава ЦБ Эльвира Набиуллина также поддержала идею приватизации и заявила, что в стране есть государственные активы, которые можно передать бизнесу «без ущерба стратегическим интересам». При этом главной задачей приватизации, по ее словам, является развитие частного бизнеса, а не увеличение доходов бюджета. К продаже части госкомпаний призвал и глава Минэкономразвития Максим Решетников.

