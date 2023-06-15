В селе под Курском бык насмерть забодал женщину

В курском селе Солдатское бык насмерть забодал женщину и ранил ее супруга

В селе Солдатское Курской области бык насмерть забодал женщину и ранил ее супруга. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчина получил телесные повреждения, однако в больницу ехать отказался. По сведениям Telegram-канала «112», трехгодовалый бык отвязался и пошел бродить по участкам. Животное пытались вернуть в стойло, но все попытки результата не принесли. Бык выскочил на луг, где гуляла супружеская пара.

«Женщина от полученных телесных повреждений скончалась в медицинском учреждении», — разъяснили в ведомстве.

Позже разъяренное животное удалось поймать. Ветеринары взяли у него анализы на бешенство.

5 июня сообщалось, что в Черемховском районе Иркутской области медведь напал на мужчину, который собирал черемшу. Россиянин получил травмы различной степени тяжести, ему удалось сообщить о случившемся жене.