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10:55, 5 июня 2023Россия

Медведь напал на собиравшего черемшу россиянина

В Иркутской области медведь напал на собиравшего черемшу мужчину

Фото: Andy Holmes / Unsplash

В Черемховском районе Иркутской области медведь напал на мужчину, который собирал черемшу. Об этом сообщается на сайте управления МВД по российскому региону.

Пострадал 40-летний местный житель из села Онотка — он направлялся на лодке к берегу реки для сбора дикорастущего лука, где был атакован хищником. В МВД уточнили, что россиянин получил травмы различной степени тяжести, ему удалось сообщить о случившемся жене.

Увидевшие пострадавшего местные жители помогли ему добраться до больницы, где россиянину оказали первую помощь. По информации Telegram-канала Babr Mash, мужчина отбивался от медведя палкой и ножом, он находится в крайне тяжелом состоянии.

Ранее в Хабаровском крае медведь разорвал кузов сбившего его на трассе автомобиля. Животное неожиданно выскочило на оживленную дорогу российского региона, а водитель легкового автомобиля не успел затормозить.

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    Анастасия Шейкина
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