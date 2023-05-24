В российском регионе медведь растерзал бампер сбившего его автомобиля

В Хабаровском крае медведь растерзал бампер сбившего его на трассе автомобиля

В Хабаровском крае медведь разорвал кузов сбившего его на трассе автомобиля. Об этом сообщает AmurMediа.

По информации агентства, авария произошла на 149-м километре трассы Хабаровск — Лидога — Ванино. Животное неожиданно выскочило на оживленную дорогу российского региона, а водитель легкового автомобиля не успел затормозить.

«Запрыгивает на капот, начинает его рвать зубами. Куски кости на капоте видны, экскременты. Начинает давить стекло, пытаясь достать людей, прокусывает стойку», — рассказал очевидец, снявший на видео последствия нападения хищника. Кадры публикует местный Telegram-канал.

Медведь не смог добраться до людей, которые сидели в машине, и убежал в лес. Информации о пострадавших нет.

Ранее в Бурятии медведь напал на мужчину. В Бурприроднадзоре напомнили, что нападение этого животного на людей не свойственно. Как правило, агрессию проявляют либо медведицы, охраняющие своих медвежат, либо медведи, находящиеся у добычи.