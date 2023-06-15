Звезда «Ранеток» рассказал о жизни в квартире знаменитого советского писателя

Актер Нил Кропалов рассказал, что в детстве жил в квартире писателя Константина Симонова

Российский актер Нил Кропалов, известный по роли в сериале «Ранетки», сообщил о том, что в детстве он долгое время жил в квартире, ранее принадлежавшей знаменитому советскому писателю Константину Симонову. Воспоминаниями об этом периоде он поделился в интервью с изданием WomanHit.

Актер отметил, что его семья поселилась в пятикомнатной квартире Симонова на Арбате благодаря помощи сотрудницы жилищно-эксплуатационной конторы, которая разрешила его родителям-студентам остаться там на короткий срок.

«Мама училась рядом, в Щукинском театральном институте, папа — в ГИТИСе. Квартира находилась в доме, который планировался под снос. По иронии судьбы, мы прожили в ней одиннадцать лет, то есть все мое детство», — рассказал Кропалов. Актер добавил, что дом его детства был «штабом для творческой интеллигенции» — звезд шоу-бизнеса, музыкантов, актеров, продюсеров, которые часто приходили туда. Кропалов убежден, что царившая там творческая атмосфера значительно повлияла на становление его личности.

В июне блогер и стилист Карина Нигай рассказала, что в детстве она жила со своими родителями в тесной квартире в городе Томске. Звезда призналась, что площадь помещения была настолько маленькой, что матери приходилось перешагивать через ее спальное место, чтобы выйти из дома.