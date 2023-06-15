Российские полицейские открыли стрельбу во время погони за угонщиком машины

В Кирове полицейские открыли стрельбу во время погони за угонщиком машины Lada Granta

В Кирове полицейские открыли стрельбу во время погони за угонщиком машины Lada Granta. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Автомобиль был угнан поздно ночью 14 июня. Утром полиция ввела план «Перехват». Заметив преступника, одна из служебных машин поехала ему навстречу, но тот решил идти на таран. Полицейские резко сдали назад и врезались в другой автомобиль.

Угонщик поехал дальше. Тогда сотрудники МВД открыли огонь по машине и произвели восемь выстрелов. В результате автомобиль влетел в столб. Выяснилось, что в салоне находился еще один человек, он получил ранение спины.

Обоих мужчин задержали.