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21:52, 15 июня 2023Мир

Производитель Leopard исключил поставку танков Украине в этом году

Глава Rheinmetall Паппергер: концерн не будет поставлять Киеву танки Leopard в этом году

Фото: Alex Richardson / Reuters

Немецкий концерн Rheinmetall не сможет поставлять танки Leopard Украине в этом году. Об этом заявил глава компании Армин Паппергер в интервью Bild.

Сейчас у компании имеются 22 машины Leopard 2, которые можно подготовить к эксплуатации и отправить Киеву, и около 88 танков Leopard 1. Однако их ремонт оценивается в несколько сотен миллионов евро. Как отметил Паппергер, Rheinmetall не сможет профинансировать их ремонт без помощи властей.

Глава концерна подчеркнул, что даже если завтра будет принято решение о поставках танков Украине, они начнутся не раньше начала 2024 года.

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    Екатерина Подвигина
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