В Германии в четыре раза увеличили объем производства танковых снарядов

Концерн Rheinmetall в 4 раза увеличил объем производства снарядов для танков Leopard 2

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall смог в четыре раза увеличить объем производства снарядов для танков Leopard 2. Об этом сообщил директор одного из заводов концерна Харальд Вайсмюллер, его слова передает телеканал NTV.

«Мы наращиваем производство танковых боеприпасов», — сказал директор, отметив, что предприятию в связи с растущими потребностями Вооруженных сил Украины также удалось нарастить количество выпускаемых гаубичных снарядов калибра 155 миллиметров с 40 000 до 140 000 штук в год.

Ранее сообщалось, что Rheinmetall основал совместное с «Укроборонпромом» предприятие по ремонту и обслуживанию поставляемых на Украину танков. Предприятие с полностью немецким менеджментом на 51 процент принадлежит концерну из Германии.