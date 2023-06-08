Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:39, 8 июня 2023Мир

В Германии в четыре раза увеличили объем производства танковых снарядов

Концерн Rheinmetall в 4 раза увеличил объем производства снарядов для танков Leopard 2

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall смог в четыре раза увеличить объем производства снарядов для танков Leopard 2. Об этом сообщил директор одного из заводов концерна Харальд Вайсмюллер, его слова передает телеканал NTV.

«Мы наращиваем производство танковых боеприпасов», — сказал директор, отметив, что предприятию в связи с растущими потребностями Вооруженных сил Украины также удалось нарастить количество выпускаемых гаубичных снарядов калибра 155 миллиметров с 40 000 до 140 000 штук в год.

Ранее сообщалось, что Rheinmetall основал совместное с «Укроборонпромом» предприятие по ремонту и обслуживанию поставляемых на Украину танков. Предприятие с полностью немецким менеджментом на 51 процент принадлежит концерну из Германии.

Что думаешь? Оцени!
    Глеб Бажуткин
    Обсудить
    Последние новости
    Описаны последствия для Черного моря от разрушения Каховской ГЭС
    Подсаживавшего москвичек на наркотики американского экс-десантника задержали
    Тренер «Барселоны» оценил решение Месси перейти в клуб Бекхэма
    Российские шахтеры устроили забастовку после сообщения о массовых увольнениях
    В России дети убежали со двора за секунды до падения дерева и попали на видео
    На крупнейшем видеоресурсе России показали уникальное шоу
    Россияне раскритиковали образ Ольги Бузовой в розовом платье
    На Украине аннулировали лицензии семи телеканалов
    Число отравившихся «Мистером Сидром» в России приблизилось к 100
    «У кого есть лодки, сами вывозят людей». Как спасают жителей из зоны затопления после взрыва Каховской ГЭС
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.