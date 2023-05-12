Оборонный концерн Rheinmetall основал совместное с Украиной предприятие

Handelsblatt: концерн из ФРГ Rheinmetall основал совместное с Украиной предприятие

Оборонный концерн из ФРГ Rheinmetall основал совместное с «Укроборонпромом» предприятие по ремонту и обслуживанию поставляемых на Украину танков. Об этом пишет газета Handelsblatt.

«Соответствующие контракты подписаны», — приводит издание слова главы Rheinmetall Армина Паппергера. Предприятие с полностью немецким менеджментом будет на 51% принадлежать Rheinmetall, добавил председатель правления концерна.

Ранее Паппергер заявил, что руководство Rheinmetall хочет договориться о производстве оружия на Украине в ближайшие недели. По его словам, помимо планов о производстве в стране нового танка Panther ожидается сотрудничество или создание совместных предприятий для производства систем противовоздушной обороны, военного транспорта и беспилотников.