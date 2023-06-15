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05:54, 15 июня 2023Интернет и СМИ

Зеленского уличили в обмане об атаках по территории России

Журналист Трейси: Зеленский обманул американцев обещанием не атаковать территории России
СюжетЗемлетрясение в Армении:
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский . Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Журналист Майкл Трейси заявил, что президент Украины Владимир Зеленский обманул граждан США. Об этом он написал в статье для Newsweek.

Трейси напомнил, что год назад Зеленский провел медиа-тур по США и обманул американцев обещанием не атаковать территории России.

«Эти заявления сразу же поддержал президент [США Джо] Байден, который настаивал на том, что "мы не поощряем и не даем возможности Украине наносить удары за пределами ее границ"», — отметил он.

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Обозреватель добавил, что к настоящему момент исчезли сомнения в ударах Киева по российской территории. Он подчеркнул, что Вашингтон обманывает о политике США на Украине.

«Было убедительно доказано, что украинские военные использовали американское оружие для нападения на Россию — это именно то, что, как подчеркивали Байден и другие чиновники администрации, они якобы не поддерживают и не допускают», — заключил Трейси.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирбизаявил, что Вашингтон выступает против ударов украинской армии по территории России из-за нежелания третьей мировой войны. Он подчеркнул, что конфликт на Украине уже обострен.

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    Марина Совина
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