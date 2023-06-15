Глава Минобрнауки заявил о необходимости серьезных преобразований магистратуры

Фальков заявил, что магистратура не выполняет свое предназначение

Магистратура не выполняет свое предназначение в России, необходимы серьезные преобразования. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Его слова приводит РИА Новости.

«В целом, к сожалению, магистратуру открыли много где, но она предназначение должным образом не выполняет», — сказал министр.

По его мнению, в частности, нужно существенно повысить ее качество.

ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня.

Летом 2022 года в Минобрнауки сообщили, что все вузы России исключили из Болонской системы образования. В ведомстве назвали недостаточным для полноценного формирования знаний и умений студентов четырехлетнее обучение в бакалавриате. Впоследствии президент страны Владимир Путин призвал вернуться к традиционной для России системе высшего образования.