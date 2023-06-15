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10:50, 15 июня 2023Силовые структуры

В Москве недовольный покупатель выстрелил в продавца и попал на видео

В Москве мужчина выстрелил из аэрозольного пистолета в продавца и попал на видео
СюжетЗемлетрясение в Армении:

В Москве недовольный обслуживанием покупатель выстрелил из аэрозольного пистолета в продавца магазина, задев стоящую рядом сотрудницу. Видео с камеры уличного наблюдения публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как мужчина, стоя на улице, стреляет в другого и тот убегает. По данным канала, он убежал промыть глаза.

Уточняется, что конфликт произошел 14 июня в продуктовом магазине на улице Маршала Малиновского. Двое друзей зашли за покупками, но на кассе им не понравилось обслуживание. Они вызвали продавцов на улицу, и там покупатель выстрелил в лицо мужчине — тот сразу же убежал, чтобы умыться. Его рядом стоящей коллеге аэрозоль попал в глаза, и ей потребовалась помощь врачей.

Полиция проводит проверку по факту стрельбы.

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    Любовь Ширижик
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