В Москве недовольный покупатель выстрелил в продавца и попал на видео

В Москве мужчина выстрелил из аэрозольного пистолета в продавца и попал на видео

В Москве недовольный обслуживанием покупатель выстрелил из аэрозольного пистолета в продавца магазина, задев стоящую рядом сотрудницу. Видео с камеры уличного наблюдения публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как мужчина, стоя на улице, стреляет в другого и тот убегает. По данным канала, он убежал промыть глаза.

Уточняется, что конфликт произошел 14 июня в продуктовом магазине на улице Маршала Малиновского. Двое друзей зашли за покупками, но на кассе им не понравилось обслуживание. Они вызвали продавцов на улицу, и там покупатель выстрелил в лицо мужчине — тот сразу же убежал, чтобы умыться. Его рядом стоящей коллеге аэрозоль попал в глаза, и ей потребовалась помощь врачей.

Полиция проводит проверку по факту стрельбы.