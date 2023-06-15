В ДНР заявили о попытках ВСУ атаковать Макаровку

Врио главы ДНР Пушилин заявил, что ВСУ несколько раз пытались атаковать Макаровку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несколько раз пытались атаковать село Макаровка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил врио главы региона Денис Пушилин, передает ТАСС.

«За последние сутки было предпринято несколько попыток вооруженных формирований Украины развернуть атаку в направлении населенного пункта Макаровка», — сказал он.

Пушилин добавил, что атаки украинской армии были отражены. По его словам, ВСУ понесли серьезные потери в технике и личном составе.

Ранее советник Пушилина Ян Гагин назвал самыми горячими направлениями боев на донецком участке фронта Артемовск, Угледар, Марьинку и Авдеевку. Как он утверждал, ВСУ на указанных направлениях продолжают наращивать резервы и подтягивать туда силы. Гагин уточнил, что там украинские войска устраивают попытки своего контрнаступления.