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13:37, 15 июня 2023Бывший СССР

В ДНР назвали самые горячие направления боев

Гагин назвал Артемовск, Угледар, Марьинку и Авдеевку самыми горячими направлениями боев
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: ТАСС

Самыми «горячими» направлениями боев на донецком участке фронта остаются Артемовск, Угледар, Марьинка и Авдеевка, заявил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин в эфире Первого канала.

«Противник на этих направлениях продолжает наращивать резервы, подтягивает туда силы. Как раз там регулярно устраивает попытки своего контрнаступления, таких небольших прорывов», — сказал Гагин.

Ранее врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что пока ничего не указывает на возможность начала контрнаступления Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения в этом регионе.

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    Алевтина Запольская
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