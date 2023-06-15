Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:46, 15 июня 2023Бывший СССР

Пушилин заявил об использовании Украиной погоды для снабжения войск в Марьинке

Глава ДНР Пушилин заявил, что ВСУ воспользовались погодой для снабжения войск в Марьинке

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) воспользовались погодой, которая позволила подвезти резервы и боеприпасы для своих войск в Марьинке в том числе полями, заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Об этом сообщает РИА Новости.

Пушилин также заметил, что Киев перебрасывает подкрепление в город, несмотря на потери, которые несет украинская армия.

«Но это не значит, что нас это остановит. В конечном счете, конечно же, мы город освободим, сможем отодвинуть противника от Марьинки», — сказал он, указав, что взятие Марьинки затруднит обстрел ВСУ Донецка.

Ранее украинский генерал-майор в отставке Сергей Кривонос заявил, что российские войска могут предпринять новую попытку наступления на Киев и ВСУ на этот раз могут потерять город. По словам офицера, президент республики Владимир Зеленский проявил халатность, неверно оценив потенциал российских войск.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости
    Медведев ответил на слова Столтенберга об Украине в НАТО
    Диетолог назвала способы избавиться от ночных перекусов
    В США признали ослабление Украины из-за поставок западного оружия
    Суд отменил приговор акционисту Крисевичу за стрельбу на Красной площади
    Названо лучшее время для продажи iPhone
    Стилист дал советы по уходу за волосами в отсутствие горячей воды
    Звезда «Ранеток» рассказал о жизни в квартире знаменитого советского писателя
    Кремль высказался о планах Макрона и Шольца поговорить с Путиным
    Музыканта внезапно парализовало из-за редкой болезни
    Фигура звезды турецкого сериала «Постучись в мою дверь» на фото смутила фанатов
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.