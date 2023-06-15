Пушилин заявил об использовании Украиной погоды для снабжения войск в Марьинке

Глава ДНР Пушилин заявил, что ВСУ воспользовались погодой для снабжения войск в Марьинке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) воспользовались погодой, которая позволила подвезти резервы и боеприпасы для своих войск в Марьинке в том числе полями, заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Об этом сообщает РИА Новости.

Пушилин также заметил, что Киев перебрасывает подкрепление в город, несмотря на потери, которые несет украинская армия.

«Но это не значит, что нас это остановит. В конечном счете, конечно же, мы город освободим, сможем отодвинуть противника от Марьинки», — сказал он, указав, что взятие Марьинки затруднит обстрел ВСУ Донецка.

Ранее украинский генерал-майор в отставке Сергей Кривонос заявил, что российские войска могут предпринять новую попытку наступления на Киев и ВСУ на этот раз могут потерять город. По словам офицера, президент республики Владимир Зеленский проявил халатность, неверно оценив потенциал российских войск.