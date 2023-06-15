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17:30, 15 июня 2023Бывший СССР

Генерал ВСУ в отставке призвал готовиться к потере Киева

Генерал ВСУ в отставке Кривонос предупредил о возможной потере Киева из-за Зеленского

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Российские войска могут предпринять новую попытку наступления на Киев, и Вооруженные силы Украины (ВСУ) на этот раз могут потерять город. Об этом заявил украинский генерал-майор в отставке Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко.

По словам офицера, президент республики Владимир Зеленский проявил халатность, неверно оценив потенциал российских войск. Он призвал ВСУ пересмотреть подход к обороне и учесть возможность нового прорыва к столице.

«Мы воюем с мощным, мотивированным врагом, который имеет великолепный опыт, достаточное количество вооружений и боеприпасов. (…) То, что Зеленский посчитал, что мы уже победили, может стать роковой ошибкой», — предупредил Кривонос.

Он добавил, что на протяжении последних месяцев Россия, напротив, грамотно подходила к вопросу удержания территорий. В будущем, как полагает военный, ее армия вновь сможет уверенно атаковать.

«У [президента России Владимира Путина] ресурсы для этого есть, и перебросить силы и средства на определенный участок — абсолютно в их возможностях», — заключил генерал.

Ранее глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ пока проводят «тестирование» российской обороны, а не переходят в контрнаступление. По его словам, армия наносит удары с несколькими целями, чтобы узнать, «где слабее всего будет».

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    Алевтина Запольская
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